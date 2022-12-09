شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ارتفعت الصادرات المصرية إلى الدول العربية لـ8.8 مليار دولار فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطور الصادرات والواردات المصرية مع الدول العربية خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 2022.

وجاءت أهم أرقام الصادرات والواردات المصرية وأهم الدول وفقا لما يلي :

- بلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية 8.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 8.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 620 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع 7.6%.

- جاءت السعودية على رأس قائمة أعلى عشر دول عربية استيراداً من مصر خلال أول 9 أشهر من عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.8 مليار دولار، يليها الإمارات 1.3 مليار دولار، ثم ليبيا 874.6 مليون دولار، ثم السودان 637.6 مليون دولار، ثم المغرب 628.2 مليون دولار، ثم الأردن 554.5 مليون دولار، ثم الجزائر 546.8 مليون دولار، ثم العراق 379 مليون دولار، ثم الكويت 346.9 مليون دولار، وأخيراً لبنان 335.3 مليون دولار.

- ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الدول العربية لتصل إلى 13.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 10.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 2.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 27.9%.

- تصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول عربية تصديراً لمصر خلال أول 9 أشهر من عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.4 مليار دولار، يليها الكويت 2.4 مليار دولار، ثم الإمارات 2.2 مليار دولار، ثم عمان 625.7 مليون دولار، ثم البحرين 423.4 مليون دولار، ثم السودان 364.3 مليون دولار، ثم الأردن 184.5 مليون دولار، ثم لبنان 161.4 مليون دولار، ثم الجزائر 101.3 مليون دولار، وأخيراً ليبيا 80.5 مليون دولار.