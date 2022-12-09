شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نجاح زراعة القطن قصير التيلة فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد الطلب المحلي والعالمي على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة والتى تمثل (97:98%) من إجمالي الأقطان المزروعة مقارنة بـ(2:3%)، سعت مصر لزراعتها ونجحت في ذلك شرق العوينات بشكل نهائي ، بمتوسط إنتاجية 10 قنطار للفدان ، مما يساهم في توفير واردات مصر من الاقطان والغزول البالغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا.

تعرف على التفاصيل فى 7 معلومات.

1- تبلغ المساحة المزروعة نحو 1250 فدانا شرق العوينات.

2- بلغ متوسط الانتاجية 10 قناطير تحديدا 9.7 قنطار للفدان الواحد.

3- الانتاجية مناسبة جدا ومربحة لتعميم زراعة الأقطان القصيرة .

4- الانتاجية أكدت نتائج تجربة الموسم الماضى ، مما يشير لنجاحها .

5- الانتاجية تراوحت من 10 إلى 14 قنطار، فى كامل المساحة، التى تم جنيها بالحصادات الالية أو الجنى اليدوى‬.

6- إجمالى كميات القطن قصير التيلة، التى تم نقلها لمحلج أبو تيج بلغت نحو 12500 قنطار قطن .

7- تبلغ قيمتها نحو 75 مليون جنيه فى حالة بلوغ سعر القنطار قصير التيلة لـ6 آلاف جنيه ؛نظرا لارتفاع سعر القطن قصير التيلة المستورد وتحقق التجربة أرباحا تبلغ نحو 20 مليون جنيه .