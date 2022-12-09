شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانخفاض تكلفة إنتاج الهيدروجين من الطاقة الشمسية لأقل من 1.5 دولار كجم 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير الأوضاع البترولية العالمية للربع الثالث 2022 لمنظمة "أوابك "،أن لأزمة الروسية الأوكرانية في أوائل عام 2022، كان لها دوراً في تنامي مخاوف أمن الطاقة، وحدوث تغيير في اقتصاديات إنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي (مع أو بدون استخدام تقنية احتجاز الكربون وتخزينه).

وتابع التقرير، أن تلك الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية لتتراوح ما بين 25 - 45 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال شهر يونيو 2022، ومن ثم ارتفعت تكاليف إنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي لتتراوح ما بين 4.8 - 7.8 دولار / كجم، أي ثلاثة أضعاف المستويات المسجلة في عام 2021.

وأضاف التقرير، أنه وعلى وقع تلك المعطيات، يمكن أن يصبح الهيدروجين الأخضر حالياً هو الخيار الأقل تكلفة لإنتاج الهيدروجين في العديد من المناطق، إذا كانت الطاقة الإنتاجية متاحة، ولكن، على المدى الطويل، قد تنخفض أسعار الغاز الطبيعي مرة أخرى، مما يؤدي إلى تحسن القدرة التنافسية لإنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي.

من جانب آخر، يتوقع انخفاض تكلفة إنتاج الهيدروجين من الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى أقل من 1.5 دولار / كجم بحلول عام 2030 ، وإلى أقل من 1 دولار / كجم بحلول عام 2050 في المناطق التي تتوافر بها طاقة شمسية جيدة، ومن ثم سيكون قادراً على المنافسة مع إنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي باستخدام تقنية احتجاز الكربون وتخزينه.