شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 240 مليار جنيه معدل الإنفاق على المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمتابعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن معدل الإنفاق على المدن الجديدة منذ 1978 حتى 2022 بلغ حوالى 240 مليار جنيه، وهو بمعدل 1.7 مليار جنيه فى السنة.

وأضاف منذ عام 2014 حتى 2022 معدل الإنفاق على المدن 45 مليار جنيه فى السنة، وحجم السكان الذي كان يسكن هذه المجتمعات خلال 36 سنة كان بمعدل 140 ألف نسمة في السنة، ونحن منذ 2014 حتى 2022 وصلنا لـ500 ألف نسمة وهو أيضا معدل غير مرضٍ".

وأوضح أنه فى تقييم التجربة، أثبت مجموعة من الدروس وهي توفير البنية الأساسية ومناطق العمل والخدمات ثم يأتي توفير الإسكان، وهو ما ننفذ في المشروعات العمرانية التي نقيمها، وهي أمور نبدأ بها قبل البدء في مشروعات الإسكان، والدرس الثاني هو توفير فرص عمل مناسبة لأفراد الأسرة، فمدينة العاشر من رمضان وفرت فرص للعاملين".

وأشار إلى أن الهدف من بناء مدن الجيل الرابع ليست الرفاهية وإنما المساعدة فى توزيع الزيادة السكانية الكبيرة، ومضاعفة المعمور المصرى بدلا من التكدس الكبير على الوادى والدلتا، إلى جانب وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، لافتا إلى أنه تم اختيار هذه المواقع الاستراتيجية لتحقيق أكثر من معيار، منها الموقع المميز الذى يجعلها تنافس عالميا وإقليميا وأنها تكون على المحاور التنموية المحددة لمضاعفة الرقعة السكانية، بالإضافة إلى أنها تكون مرتبطة بالمشروعات الكبرى التى تعمل الدولة على تنفيذها.