شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 3.6 مليار جنيه استثمارات قطاع الموارد المائية والرى بمحافظة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم توجيه استثمارات لقطاع الموارد المائية والري، بمحافظة أسوان تبلغ 3.6 مليار جنيه بنسبة (38%) من حجم الاستثمارات الكلية الموجه للمحافظة خلال خطة العام المالى 22/2023

وأوضح التقرير أن الاستثمارات العامة (2023/22) تبلغ حوالي 9.5 مليار جنيه، موزعة بـ2.1 مليار جنيه (22%) للإسكان، 831 مليون جنيه (9%) للنقل، 720مليون جنيه (8%) للتعليم العالي والبحث العلمي، 578.5 مليون جنيه (6%) للتنمية المحلية، بالإضافة إلى 1.7 مليار جنيه (17%) لقطاعات أخرى، حيث لفت التقرير إلى نمو في الاستثمارات المُمولة من الخزانة العامة والمُوجهة لمٌحافظة أسوان بنسبة 46%.

وعن مُبادرة "حياة كريمة " في مُحافظة أسوان "المرحلة الأولى"، أوضح التقرير أن عدد المراكز المُستهدفة بلغ عدد ثلاثة مراكزتضمنت إدفو، كوم أمبو، نصر النوبة، ويبلغ عدد القرى المٌستهدفة 102 قرية، وعدد السكان المٌستفيدين حوالي 900 ألف نسمة، مشيرًا إلى استهداف معدل نمو اقتصادي بلغ 5.5%، تحقيق مُعدل الاستثمار بنحو 15.2% "استثمارات كُلية تُقدر بـ1400 مليار جنيه"، مُعدل بطالة في حدود 7.3%، مع توفير 950 ألف فرصة عمل من خلال التوسع في برامج تشجيع العمل الحُر والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.