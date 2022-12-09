شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة العبور يوجه بإزالة الإشغالات وعدم التعاون مع المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، بعدم التهاون مع اي مخالفات بنائية والضرب بيد من حديد ضد المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة ضدهم.

وأضاف أنه تم تشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع وازالة اشغالات وتصحيح اوضاع المخالفات تحت اشراف لجنة الغلق والازالة وادارتي التنمية والامن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن إزاله مباني مخالفة ببدروم القطعة رقم(٦) بلوك (١٨٠٢٤) بالحي التاسع، وازاله مباني ببدروم القطعة رقم (١) بلوك (١٨٠٣٣) بالحي التاسع.

وأشار إلى أنه للقضاء علي كافة ظواهر العشوائية والحد من ظاهرة الباعة الجائلين المفترشين للشوارع والارصفة تم تشكيل حملة اشغالات تحت إشراف إدارتي الأحياء والامن بمعاونة شرطة المرافق واستهدفت الحملة الأحياء " الأول والثامن، والشباب، وسنتر الياسمين ومحيطه بحي الشباب، لافتا إلى أنه تم رفع كافة الاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.