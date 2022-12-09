رسميا.. تنفيذ صفقة نقل ملكية بفودافون مصر بقيمة 59.7 مليار جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - أتمت مجموعة فوداكوم المحدودة-مقرها جنوب أفريقيا- تنفيذ صفقة شراء حصة 55% من شركة فودافون مصر للاتصالات بقيمة بلغت 59.7 مليار جنيه بعدد 132 مليون سهم خلال جلسة تداول الخميس 8 ديسمبر، بسوق خارج المقصورة بالبورصة المصرية، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وسبق أن أعلنت مجموعة فوداكوم المحدودة- مقرها جنوب أفريقيا- شراء حصة 55% من شركة فودافون مصر مقابل 2.74 مليار دولار.

كما تقدمت "فوداكوم"، في نوفمبر الماضي، بعرض شراء اختياري لأسهم الأقلية بـ"فودافون مصر" مقابل 17.92 دولار بقيمة إجمالية للصفقة 56.3 مليون جنيه، ويتبقى موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض الشراء لتنفيذه.

ويتوزع هيكل ملكية شركة فودافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقي 0.2% لصغار المساهمين.