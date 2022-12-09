شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مبادرة "ابدأ" نجحنا فى تنفيذ 64 مشروعا صناعيا مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مينا وليم عضو فريق مبادرة ابدأ المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين، مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التي سيقوم بتصنيعها واستهلاكها وتصدير إنتاجها من خلال تحالف بين مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب

وكشف وليم في تصريح لـ" الخليج 365" أن المبادرة نجحت في جذب العديد من الاستثمارات وعقد شراكات في قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية. وقطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية و قطاعات الورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية: والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، وغيرها.

وأكد عضو فريق مبادرة ابدأ المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية أنه يجرى حاليا تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.

وأكد أن كافة تهدف المشروعات الكبرى فى إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. كما تستهدف تصدير إنتاج بعض المشروعات بالكامل للخارج بناءًا على دراسة المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.

وقد انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بتكليف من رئيس الجمهورية لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال "الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة" في 29 أكتوبر 2022 عن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

وتسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى تحقيق 3 أهداف أساسية وهم توفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية. من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.

وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

ويضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة ابدأ لتنمية المشروعات ش. م.م والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة.