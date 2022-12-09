شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "هيرميس" و"أموك" و"البنك التجارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع: مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 582.913 مليون شهادة.

فيما تراجع رصيد شهادات إيداع: الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك إلى 402.169 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي إلى 303.846 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 286.981 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 118.235 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع كلًا من جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.710 مليون شهادة، شركة حديد عز عند 73.623 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 951.284 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 972.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.3%، والعرب على 10.63%، واستحوذت المؤسسات على 31.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 39.1 مليون جنيه، 36.2 مليون جنيه، 27.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 31.5 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، 62 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2509 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17713 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 6104 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2728 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 4019 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3563 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 1304 نقطة.