شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: 9 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التمثيل التجاري ، أن الولايات المتحدة تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 9 مليارات دولار، وعلى الجانب الاستثماري، احتلت الولايات المتحدة المرتبة السادسة بين الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات بلغت 4,5 مليار دولار.

اختتمت اليوم أعمال الجولة الخامسة من مباحثات الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة "التيفا" التي استضافها جهاز التمثيل التجاري ورأسها عن الجانب المصري الوزير المفوض يحيى الواثق بالله- وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري عن الجانب المصري، و Mark Mowery مساعد الممثل التجاري الأميركي لشؤون أوروبا والشرق الأوسط عن الجانب الأمريكي وشارك في افتتاحها السفير/Daniel Rubinstein سفير الولايات المتحده في القاهرة وممثلين عن عدة وزارات وجهات مصرية وأمريكية السفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية لشئون الأميركيتين والوزير مفوض تجارى ماهر الشريف مدير إدارة الأميركتين بالتمثيل التجارى .

أشار يحيى الواثق بالله- رئيس التمثيل التجاري إلى أهمية هذه الجولة كأحد الآليات الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع الولايات المتحدة- معرباً عن أهمية بذل جهود متواصلة من كلا الجانبين لتعميق علاقات التعاون الاستراتيجي القائم خاصة في ظل تباطؤ النمو العالمي خلال العاميين الماضيين. كما أكد على حرص الحكومة المصرية على توفير مناخ جاذب للاستثمار ودعم الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال القوانين المختلفة التي تم إصدارها وتعديلها خلال السنوات القليلة الماضية والتي كان لها تأثير مباشر علي تحسين بيئة الاعمال في مصر.

كما أشار إلى أن هذا الاجتماع يمثل فرصة هامة للبناء على مخرجات اللقاء الذي عقد خلال الدورة ال 27 لمؤتمر الأطراف بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن خاصة فيما يتعلق بتسريع الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ، إلى جانب تعاون الولايات المتحدة مع مصر في مواجهة تحديات الأمن الاقتصادي والغذائي العالمي الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن دعم حقوق المياه في مصر. واكد في ذات السياق على تطلع مصر لإعادة تجديد عضويتها في نظام الأفضليات المعمم GSP إلي جانب توسيع نطاق المناطق الصناعية المؤهلة لتشمل محافظات جديدة في صعيد مصر.

ومن جانبه، أعرب السفير/Daniel Rubinstein القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية عن امتنانه للجانب المصري على حفاوة الاستقبال وأشاد بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. كما أشاد بنجاح مصر في تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة COP27 والذي استطاعة مصر خلاله توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم مع العديد من الشركات الامريكية. وفي ذات السياق أشار الي تقديم كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا حزمة تمويلية بقيمة 500 مليون دولار لتسهيل انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة.

تناولت الاجتماعات بحث عدد من الموضوعات في مختلف مجالات التعاون المتعلقة بتحرير حركة التجارة بين البلدين وتتضمن نفاذ المنتجات الزراعية المصرية للسوق الأمريكي ورفع الحظر الخاص بشحن البضائع وفتح مسارات جديدة للشحن على رحلات مصر للطيران المتجهة من مصر إلى الولايات المتحدة الامريكية بالإضافة الى تجديد العمل بالنظام المعمم للمزايا التفضيلية، والتعاون في مختلف المجالات مثل الضرائب، الجمارك، موضوعات البيئة والعمل، سلامة الغذاء، حماية حقوق الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.