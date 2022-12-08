البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم الأساسي إلى21.5% في نوفمبر

الشارقة - اميمة ياسر - قال البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع في شهر نوفمبر الماضي إلى 21.5% مقابل 19% في أكتوبر الماضي.

وأوضح المركزي، في بيان عبر موقعه الرسمي، الخميس، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي الشهري سجل 2.7% في نوفمبر 2022 مقابل معدل شهري بلغ 0.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 3% في أكتوبر 2022.

وتخطت ارقام التضخم مستهدفات البنك المركزي للربع الأخير من العام الجاري عند 7% بزيادة أو نقصان 2%.

ويعتزم البنك المركزي إعلان مستهدفات التضخم الجديد خلال الشهر الجاري بحسب ما أعلن عنه حسن عبدالله محافظ البنك المركزي في وقت سابق.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، صعد معدل التضخم السنوي في المدن، بنوفمبر إلى 18.7% مقابل 16.2% في أكتوبر.