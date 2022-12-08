أخبار البورصة اليوم الخميس 8-12-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 8-12-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 951.284 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، كونتكت المالية القابضة، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، جدوى للتنمية الصناعية.

البورصة تربح 5.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 951.284 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 972.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.3%، والعرب على 10.63%، واستحوذت المؤسسات على 31.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 39.1 مليون جنيه، 36.2 مليون جنيه، 27.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 31.5 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، 62 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2509 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17713 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 6104 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2728 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 4019 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3563 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 1304 نقطة.

وصعدت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

بايونيرز بروبرتيز

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية لعدد 22 مليون سهم بقيمة 54.12 مليون جنيه.

أسهم خزينة

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، السويدي إليكتريك، أوراسكوم المالية القابضة، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 3.6 مليون سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.97% من أسهم رأس المال، شراء الثانية 500 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.12%، شراء الثالثة 1.75 مليون سهم بنسبة 0.076% من أسهم رأسمال الشركة، شراء الرابعة 15 مليون سهم، شراء الخامسة 329 ألف سهم من أسهم الخزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.14% من رأس المال.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وتعليم لخدمات الإدارة، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه،

والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 8093 سهم، 200 ألف سهم، 370.2 ألف سهم، 22.6 ألف سهم، مليون سهم، 500 ألف سهم، 285 ألف سهم، على التوالي.

وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 50 ألف سهم، 9370 سهم، 622.1 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لنظم التعليم الحديثة، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 589.7 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، وأسمنت سيناء 1.2 مليون سهم، 500 ألف سهم، مليون سهم، 300 ألف سهم، 21.5 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمجموعة المصرية العقارية، ومصر للفنادق، 2 مليون سهم، 300 ألف سهم، 424 ألف سهم، 6898 سهم، على التوالي.