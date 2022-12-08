شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ صفقة نقل ملكية بفودافون مصر للاتصالات بقيمة 59.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت صفقة على شركة فودافون مصر للاتصالات، بحجم تداول 132 مليون سهم بقيمة 59.7 مليار جنيه، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، بسوق خارج المقصورة بالبورصة المصرية، وبهذه الصفقة أتمت مجموعة فوداكوم المحدودة-مقرها جنوب أفريقيا- شراء حصة 55% من شركة فودافون مصر للاتصالات بقيمة بلغت 59.7 مليار جنيه بعدد 132 مليون سهم خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة بالبورصة المصرية، بحسب مصدر مسؤول بالشركة.

وسبق أن أعلنت مجموعة فوداكوم المحدودة- مقرها جنوب أفريقيا- شراء حصة 55% من شركة فودافون مصر مقابل 2.74 مليار دولار.

كما تقدمت "فوداكوم"، في نوفمبر الماضي، بعرض شراء اختياري لأسهم الأقلية بـ"فودافون مصر" مقابل 17.92 دولار بقيمة إجمالية للصفقة 56.3 مليون جنيه، ويتبقى موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض الشراء لتنفيذه.

وجاء تقدم شركة فوداكوم جروب ليميتد، بعرض شراء اختيارى لأسهم الأقلية الراغبين في البيع من مساهمي شركة فودافون مصر للاتصالات، وذلك في ضوء عدم اعتزام شركة المصرية للاتصالات الاستجابة لعرض الشراء بموجب الخطاب المرسل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 10 أكتوبر الماضي، والخطاب المرسل لشركة فودافون مصر بذات التاريخ والمسلم إلى الهيئة.

وحددت شركة فوداكوم جروب، سعر 17.92 يورو لشراء حتى عدد 124.608 ألف سهم بنسبة 0.05% من أسهم رأس مال شركة فودافون مصر للاتصالات، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

ويتوزع هيكل ملكية شركة فودافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقي 0.2% لصغار المساهمين.