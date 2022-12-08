وزيرة التخطيط: نحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية لتقديم خدمة أفضل وأسرع

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افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات حفل العشاء الرسمي المقام بمعبد فيله بمناسبة افتتاح "مركز خدمات مصر" بمحافظة أسوان، وذلك بحضور محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والسير دكتور/ مجدي يعقوب، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إيفاينانس.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد عمق العلاقات المصرية الإماراتية، مشيرة إلى أن مركز خدمات مصر يعكس الحيوية والطبيعة الخاصة التي تتسم بها تلك العلاقات، التي تؤكد دائماً أنها نموذج للعلاقات العربية العربية، خصوصاً وأنها تستند على تاريخ ممتد من أواصر الأخوة بين الشعبين، والتعاون المشترك الذي يحظى بدعم القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.

وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأشارت هالة السعيد إلى أن اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية - ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - ودولة الإمارات العربية المتحدة – ممثلة في وزارة شئون مجلس الوزراء- والمبرمة عام 2018 بشأن مجال تطوير العمل الحكومي، تضمنت التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز آليات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي. وقد أثمرت جهود الجانبين عن وضع استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية، من ضمنها مراكز خدمات مصر التي سيتم إنشاؤها في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت هالة السعيد أن مركز خدمات مصر بمحافظة أسوان يعد أول مجمع خدمات نموذجي ومميكن لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة، مشيرة إلى أنه يهدف إلى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد، فضلا عن ميكنة الخدمات، مما سيحقق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الالكتروني، وبالتالي سينعكس ذلك على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.

وقالت هالة السعيد إن مركز خدمات مصر يقدم العديد من الخدمات منها، خدمات الأحوال المدنية التي تصدرها وزارة الداخلية مثل استصدار بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة والزواج وخلافه، وخدمات التوثيق والشهر العقاري التي تصدرها وزارة العدل، علاوة على خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أنه في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وبما يسمح برفع كفاءة الجهاز الإداري الحكومي فقد تم التنسيق مع شركةE-finance للاستثمارات المالية والرقمية لإدارة وتشغيل المركز، بداية من تدريب موظفين خدمة العملاء، والدعم الفني، وجميع الانظمة الداخلية و الاتصالات والأمن، وصولًا إلى إنشاء موقع الكتروني وخط ساخن لحجز تاريخ وموعد ونوع الخدمة من خلال ادخال الرقم القومي، وبالتالى تسهيل تتبع حالة الخدمة وتوقيت الاستلام.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن مركز خدمات مصر بأسوان يعد نموذجًا سيتم تعميمه في العديد من المحافظات، وستكون محافظة جنوب سيناء وبالأخص مدينة شرم الشيخ هي المحطة التالية، ويتبعها محافظتي الإسكندرية ومحافظة الجيزة، موضحة أنه من أجل استدامة المشروع والتأكد من استمرارية تقديم الخدمات بالشكل المرجو، تم تشكيل مجموعة عمل دائمة للأشراف على إدارة المشروع والتأكد من تنفيذه بالشكل المرجو في باقي المحافظات.

وأشارت السعيد إلى الخدمات التي تقدمها الدولة في إطار التحول الرقمي تسهيلا على المواطن، لافتة إلى "سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة" التي تقدم ما يزيد عن (140) خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة وذلك من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

من جانبه قال محمد القرقاوي إن افتتاح مركز "خدمات مصر" الذي يعد الجيل المستقبلي لمراكز الخدمات الحكومية، يمثّل محطة هامة في مسيرة الشراكة والتعاون البناء، ونتاج آلية مستدامة لتبادل المعارف والخبرات في مجال الخدمات الحكومية، وثمرة لجهد مشترك هدفه مواكبة مسيرة التحول الرقمي والحلول التكنولوجية، وتشجيع وتحفيز الأفكار المبتكرة التي تعزز العمل الحكومي، وترتقي بتطلعات أفراد المجتمع للمستقبل.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء أن لجمهورية مصر العربية الشقيقة عموماً ولمدينة أسوان خصوصاً قيمة كبيرة لدى كل إماراتي، كونها شهدت محطات نوعية في مسيرة العلاقات بين الدولتين مشيراً إلى أن المركز سيسهم في تعزيز مسيرة الخمسين الجديدة من العلاقات المصرية الإماراتية ويدعم جهود إطلاق مبادرات أكثر في مختلف المجالات.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى كلمته، أن افتتاح مركز خدمات مصر النموذجي المتكامل يأتي إنطلاقاً من أجندة التنمية المستدامة "مصر 2030"، حيث تبنت الحكومة المصرية خطة طموحة للإصلاح الإداري بهدف بناء جهاز إداري حكومي يتسم بالكفاءة والفعالية، ويتميز بالقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين على نحو يضمن تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها، وتعزيز الإستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.

وأشار اللواء آمنة إلى أن المركز يعد أحد ثمار التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ووزارة التنمية المحلية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عدد من المجالات والبرامج أهمها مجال تطوير العمل الحكومي، و يعبرعن طبيعة العلاقة الاخوية بين الشعبين والحكومتين المصرية والإماراتية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و فخامة الرئيس محمد بن زايد.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن افتتاح هذا الصرح المتكامل بمحافظة أسوان، والذي يقدم الخدمات الإجرائية للمواطنين بطريقة ميسرة من خلال منظومة الشباك الواحد، يعكس الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي وتحسين منظومة الخدمات الحكومية والاجرائية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

من جانبه رحب اللواء أشرف عطية بالحضور، مؤكدا أن مركز خدمات مصر يعد تجسيدا للعلاقات التاريخية والأخوية الجيدة بين مصر والإمارات.

وقال الدكتور مجدي يعقوب إن اليوم وإطلاق مركز خدمات مصر يعد رمز كبير على خدمة المجتمع، مشيدا بالتعاون بين مصر والإمارات، والذي يأتي في نطاق خدمة الإنسانية.

كما أشار المهندس إبراهيم سرحان إلى إسناد إدارة وتشغيل مراكز خدمات مصر إلى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance ( التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية فى إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين طبقاً لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن شركة (e-finance ( تملك الخبرات الطويلة في إدارة المشروعات وخاصة المشروعات القومية، وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية وتوفير الانظمة العملاقة التي يمُكنها من إدارة كافة المشاريع وضمان استدامتها وتطويرها، ولديها قاعدة من الكوادر عالية المستوى لتنفيذ وإنجاح المشاريع التى تتعلق بالمواطن لما للشركة من خبرات لسنوات عديدة في هذا المجال، اعتماداً على بنية تحتية عالية التقنية وشبكة إلكترونية مؤمنة ومشفرة وفق معايير الأمن القومي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

كما أكد سرحان أن تعاون الشركة في خدمات مصر يركز على أهمية النهوض بالخدمات التى تقدم للمواطنين على مستوى المحافظات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها ويسعى إلى تحقيق العدالة الإجتماعية والنمو الإقتصادي بما يتماشى مع جهود الدولة نحو الإسراع فى تحويل الإقتصاد إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالقطاع الحكومى الذى يعد ركنا اساسيا لتطوير حياة المواطنين.