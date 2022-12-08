قالوا عن الميزانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خير ونماء

«ميزانية الدولة للعام 2023 تحمل في طياتها الخير والنماء، معتمدة - بعد الله - على تنويع مصادر الدخل لدفع عجلة التنمية في كافة مناطق المملكة، وذلك بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، للنهوض باقتصاد مملكتنا الغالية ومواكبة التطورات لتحقيق رؤية التطوير والتنمية (2030) بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

إن المملكة تعيش - بفضل الله - حقبة تنموية ضخمة تسير وفق خطط تنموية شاملة، تلبي طموحات الإنسان السعودي وتسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز معدلات التنمية في المجالات كافة آخذة في الاعتبار بناء اقتصاد متين لديه القدرة على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات».

- الأمير خالد الفيصل

- مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة

بشائر خير

«إن الميزانية العامة للدولة حملت بشائر الخير والنماء وأكدت ما قدمته الخطط الاستراتيجية والسياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وهو ما أظهرته نتائج الموازنة العامة. إن هذه الموازنة العامة وما حملته من نتائج وأرقام مبشرة وتحقيق فائض بلغ 16 مليار ريال برهنت على أهمية رؤية المملكة 2030 ودورها في تجاوز ما واجهه العالم من تأثيرات اقتصادية جراء الأزمات العالمية وتأثيرات جائحة كورونا، مؤكدا بعد نظر وحكمة القيادة الرشيدة، وسعيها لتحقيق النماء والرخاء لهذا الوطن وأبنائه. إن كلمة ولي العهد أكدت الدور الريادي للمملكة على المستوى الدولي عبر التصدي لمخاطر التغيرات الجيوسياسية، وسعيها لاستقرار أسواق الطاقة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية».

- الأمير فيصل بن بندر

- أمير منطقة الرياض

ماضون بأحلامنا

«بتوفيق من الله - عز وجل - ثم بجهود وحرص حكومتنا الرشيدة - رعاها الله - نعيش -ولله الحمد- في بلادنا الغالية ماضين بأحلامنا وطموحاتنا نحو الأمام، مستمرين في التنمية، وتحقيق التقدّم، ورسم مستقبل واعد وطموح، وهذا ما تؤكده الميزانية، التي تعكس الجهود المبذولة في سبيل ازدهار وطننا المعطاء، والتركيز على المشاريع التنموية المستدامة، ورفع كفاءة الإنفاق، وصولا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

لقد حظي القطاع الرياضي بدعم سخي من قيادة وطننا الغالي، أسفر - ولله الحمد - عن استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية المختلفة، ووضع بلادنا الغالية وجهة رياضية وأرضا لاحتضان أقوى المنافسات قاريا وعالميا، إلى جانب حصد العديد من المنجزات في مختلف الألعاب، والإسهام في رفع نسبة ممارسة الرياضة لدى المجتمع، مقارنة بالسنوات الماضية».

- الأمير عبدالعزيز بن تركي

- وزير الرياضة

عصر ذهبي

«إن مضامين الميزانية تعكس النجاحات الكبيرة التي تحققت في ظل قيادة حكيمة وملهمة، وتؤكد مضي المملكة قدما نحو تحقيق أهداف رؤيتها المستقبلية 2030. القطاعات الثقافية في المملكة تعيش عصرا ذهبيا في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد - رعاهما الله - ودعمهما التاريخي وغير المسبوق للثقافة بوصفها محورا رئيسا في مسيرة التنمية. ومستمرون في رحلة البناء في القطاعات الثقافية وصولا إلى أهداف الرؤية الطموحة التي يقودها ولي العهد ووفق منظومة ثقافية تعمل على التحفيز والدعم والتمكين».

- الأمير بدر بن عبدالله

- وزير الثقافة

تحقيق الطموح

«ميزانية 2023 برهنت مرة أخرى على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، في وقت تمضي فيه المملكة نحو إنجاز مشروعها الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، ومواصلة الإنفاق على البرامج ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي الأكبر لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. الوزارة ستستكمل خلال العام المقبل تحقيق مستهدفاتها من خلال القرارات المخصصة لها في ميزانية هذا العام، لدعم برامجها ومشروعاتها الجارية في جميع قطاعات البيئة والمياه والزراعة».

- المهندس عبدالرحمن الفضلي

- وزير البيئة والمياه والزراعة

نجاح الإصلاحات

«المملكة تثبت مجددا قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وهو ما أسهم في الاستدامة والاستقرار للميزانية العامة للدولة، حيث استطاعت المملكة بفضل الله أن تحقق فائضا ماليا، يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها القيادة الرشيدة.

إن الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة أسهم بشكل فاعل من خلال الارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتوفير المنتجات السكنية بعدة خيارات، بما يعزز تحسين جودة الحياة في مدن المملكة، وسيواصل قطاع الإسكان والقطاع البلدي عبر تلك الميزانية إسهامهما في مسيرة النهضة والتنمية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من أجل مزيد من الرخاء وبناء مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة».

- ماجد الحقيل

- وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

حزمة مشاريع

«إن الميزانية العامة للعام 2023 تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وكفاءة السياسات المالية، التي ستسهم - إن شاء الله - في دعم النمو وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية، وترسيخ مكانة المملكة لتصبح مركزا لوجستيا عالميا وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. تضمنت الميزانية مخصصات لتنفيذ حزمة واسعة من البرامج والمشروعات الحيوية لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وتطوير البنية التحتية واستخدام أحدث التقنيات والخدمات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وصولا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية».

المهندس صالح الجاسر

وزير النقل والخدمات اللوجستية