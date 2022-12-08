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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي 5 أولويات للإنفاق على قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ميزانية 2023، مبينا أن ما تم تخصيصه من ميزانيات مالية للقطاع يعكس حجم الاهتمام بهذا القطاع، وتمكينه من تحقيق مستهدفاته التنموية والاقتصادية، ورفع نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، والمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.

وقال إن أولويات الإنفاق على قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستتركز في ميزانية 2023 على إدارة وتطوير رأس المال البشري، ودعم برامج التوطين بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير سياسات وبيئة العمل، وتنمية القطاع غير الربحي، وتمكين مستفيدي الدعم من العمل والمشاركة المجتمعية.

وأضاف: إن الوزارة بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - حققت منجزات نوعية خلال العام المالي2022؛ حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 9.7%، وهي الأدنى منذ عشرين عاما، كما تخطت أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص حاجز الـ 2.2 مليون وهذا الرقم الأعلى تاريخيا، وبلغ عدد توظيف المواطنين الذين لم يسبق لهم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية في عام 2022م أكثر من 550 ألف موظف جديد، كذلك ارتفع عدد المواطنات العاملات في القطاع الخاص ليصل إلى نحو 700 ألف عاملة، يمثلن نسبة 36% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى نمو متوسط نسبة التوطين في جميع المهن والأنشطة التي صدر لها قرار توطين بمتوسط 40%.

وأشار إلى انطلاق أعمال برنامج التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في القطاع العام الذي يبلغ أعداد الموظفين فيه اليوم نحو 1.7 مليون موظف في أكثر من 640 جهة حكومية، موضحا أن القطاع العام حقق في مؤشر الارتباط الوظيفي للعام الماضي 80.5% وتعد الأعلى منذ بدء قياسه، ومتجاوزة مستهدفات رؤية المملكة لهذا العام.

ونوه معالي المهندس الراجحي بالمنجزات النوعية التي يحققها قطاع التنمية الاجتماعية، حيث بلغت نسبة نمو منظمات القطاع غير الربحي 165% منذ انطلاق رؤية 2030 لتصل إلى 3695 منظمة، وبنسبة حوكمة أكثر من 80%، كما بلغ عدد المتطوعين أكثر من 527 ألف متطوع ومتطوعة، وتمكين أكثر من 170 ألف مواطن ومواطنة من الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي.

منجزات وزارة الموارد والتنمية خلال 2022:







انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 9.7% (الأدنى منذ 20عاما)



تخطي أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص حاجز 2.2 مليون (رقم تاريخي)



تجاوز عدد توظيف المواطنين الذين لم يسبق لهم الاشتراك في التأمينات 550 ألف موظف



ارتفاع عدد المواطنات العاملات في القطاع الخاص إلى 700 ألف عاملة (36% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص)



نمو متوسط نسبة التوطين في جميع المهن والأنشطة التي صدر لها قرار توطين بمتوسط 40%



ارتفاع أعداد الموظفين في برنامج التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة إلى 1.7 مليون موظف في 640 جهة حكومية



تحقيق القطاع العام في مؤشر الارتباط الوظيفي نسبة 80.5% (الأعلى منذ بدء قياسه، ومتجاوزة مستهدفات رؤية المملكة لهذا العام)



نمو منظمات القطاع غير الربحي 165% منذ انطلاق رؤية 2030 لتصل إلى 3695 منظمة



عدد المتطوعين أكثر من 527 ألف متطوع ومتطوعة



تمكين أكثر من 170 ألف مواطن ومواطنة من الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي



5 أولويات للإنفاق في ميزانية 2023