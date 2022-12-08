شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 8-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 8-12-2022.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، كونتكت المالية القابضة، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، جدوى للتنمية الصناعية.

البورصة تربح 5.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 951.284 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 972.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.3%، والعرب على 10.63%، واستحوذت المؤسسات على 31.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 39.1 مليون جنيه، 36.2 مليون جنيه، 27.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 31.5 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، 62 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2509 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17713 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 6104 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2728 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 4019 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3563 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 1304 نقطة.

وصعدت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 50.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 3.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.98%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 1.484 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.17%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 1.077 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.12%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 17.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.38%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 9.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.56%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.179 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.35%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 6.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.90%.

- أصول للوساطة الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.23%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 8.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.89%.