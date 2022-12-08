مجلس البنوك

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وتناولت الورشة أساسيات هيكلة الصكوك والوثائق القانونية المرتبطة، والمتطلبات التنظيمية في هيكلتها، وأحكام الشريعة في إصدارها، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى ذات الصلة مع دراسة حالات وتطبيقات عملية مختلفة.وناقشت الورشة الانتشار الواسع للصكوك والسندات المتوافقة مع الشريعة
الإسلامية لاستخدامها في عدد من المشاريع مثل تمويل البنى التحتية، وتحسين نسبة كفاية رأس المال، بالإضافة إلى الاستثمار في العقارات، وذلك نسبة لمرونتها العالية، مما يجعلها محط اهتمام المستثمرين الذين يبحثون عن الفرص الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
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