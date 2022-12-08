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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفد تجاري أمريكي بحث بغرفة الشرقية الفرص الاستثمارية وأوجه التعاون الاقتصادي المشترك. وتناول الجانبان بحضور عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية نوف التركي ونائب الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي ديفيد كالاهان، الفرص الاستثمارية في معالجة المياه والاستشارات الإدارية والصناعية وتقنية الأعمال وخدمات منشآت الطاقة والصناعة. وأكدت التركي أن المملكة والولايات المتحدة تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية قوية، مبينة أن حجم التجارة المشتركة بين البلدين بلغ في عام 2021م نحو114.1 مليار ريال، بزيادة 28 مليار ريال عن عام 2020م، كما تأتي في المرتبة السادسة للدول التي تصدر لها المملكة وفي المرتبة الثانية للدول التي تستورد منها، وتعمل في المملكة أكثر من 700 شركة أمريكية، وأكثر من 21 علامة تجارية أمريكية في السوق السعودي حتى العام الجاري 2022. وأكدت التركي أن المملكة والولايات المتحدة تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية قوية، مبينة أن حجم التجارة المشتركة بين البلدين بلغ في عام 2021م نحو114.1 مليار ريال، بزيادة 28 مليار ريال عن عام 2020م، كما تأتي في المرتبة السادسة للدول التي تصدر لها المملكة وفي المرتبة الثانية للدول التي تستورد منها، وتعمل في المملكة أكثر من 700 شركة أمريكية، وأكثر من 21 علامة تجارية أمريكية في السوق السعودي حتى العام الجاري 2022.

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