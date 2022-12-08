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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 89.8 مليون ريال تكلفة تنفيذ مشروع بيئي في القصيم نفذته الشركة الوطنية للمياه ممثلة بالقطاع الشمالي، بهدف توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 27 ألف مستفيد في 29 حيا من أحياء محافظات المنطقة.

وأكدت الشركة أنه جرى مد شبكات بطول 108,634 مترا طوليا، وتنفيذ 3,519 توصيلة منزلية في محافظات عنيزة، والرس، والمذنب، والبكيرية، والبدائع، والخبراء، ورياض الخبراء، إضافة إلى تشييد محطة رفع بسعة 7,280 مترا مكعبا يوميا في محافظة البكيرية، لخدمة أكثر من 27.207 مستفيدين جدد.

وبينت أن مشروع شبكات الصرف الصحي سيخدم أحياء الخندق، والمحمدية، والسلام، والفاخرية، والمزادة في محافظة عنيزة، وأحياء الشهداء، والجندل، ووادي الرمة، والبهجة في محافظة الرس، وأحياء الروضة، والمنار، والنخيل، والرمة، والأصفر في محافظة البدائع، وأحياء الريان، واليرموك، والياسمين، والقدس، والربوة في محافظة البكيرية، وأحياء الريان، والخزامى، وقرطبة، والبستان في محافظة المذنب، وأحياء المحسن، والزهرة، والبلد القديم، والمجد، والعزيزية، والمنار في محافظتي الخبراء ورياض الخبراء.