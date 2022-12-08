شكرا لقرائتكم خبر روشن تتعاون مع أوتوديسك لتسريع عملياتها باستخدام التقنيات المتطورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة روشن، المطور العقاري الرائد في المملكة، مذكرة تفاهم مع شركة «أوتوديسك»، بهدف تعزيز قدراتها في مجال الهندسة، والهندسة المعمارية، والبناء، حيث ستتعاون الشركتان وفقا للاتفاقية في مجالات مفيدة للطرفين، بالإضافة إلى نشر تقنيات نمذجة معلومات البناء المتطورة، في منظومة «روشن» الخاصة بالمقاولين، والاستشاريين، والموردين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة روشن ديفيد جروفر «يأتي تعاوننا مع شركة أوتوديسك داعما لمهمتنا في «روشن»، التي نسعى من خلالها إلى نشر رؤيتنا الخاصة بتعزيز نمط الحياة المتكامل والمستدام في تسع مدن عبر أربع مناطق بالمملكة، وبالرغم من أنها مهمة معقدة، إلا أن الاستفادة من منتجات وخدمات «أوتوديسك» البرمجية، سيضمن قيامنا بهذه المهمة بأكثر الطرق فاعلية».

وتتيح تقنية نمذجة معلومات البناء للمستخدمين، استكشاف التخطيط، والبناء، وإدارة المباني، ومواقع البناء، بشكل افتراضي، مما يسمح للمهندسين باتخاذ قرارات واضحة فيما يتعلق بتنظيم الموارد، وستعمل «روشن» وفقا للاتفاقية، على استخدام المنتجات والخدمات البرمجية الخاصة بـ «أوتوديسك» في مجتمعاتها السكنية التي تقوم بتطويرها في جميع أنحاء المملكة، كما سيتعاون الطرفان أيضا في مجموعة واسعة من المبادرات، بما في ذلك تطوير الأطر الخاصة بالتمكين التقني، وإطلاق الفعاليات والخدمات التعليمية، وتقديم العروض الترويجية على منتجات وخدمات «أوتوديسك» البرمجية، وعقد الشراكات الاستراتيجية داخل قطاع التشييد والبناء في المملكة.

وستعمل الاتفاقية واسعة الإطار، على تمكين دور «روشن» الرائد في تطوير قطاع التشييد والبناء في المملكة، وإدخال التقنيات الحديثة، وتبني المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال البناء، وهو ما تعمل «روشن» على تطويره منذ إنشائها، حيث أقامت شراكات مع رواد القطاع في مجالات متنوعة، بدءا من تقنيات البناء المعيارية المتطورة، وحتى تقنية الري الرقمية.