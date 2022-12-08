بعد فتح التقديم رسميا.. طريقة إضافة المواليد إلكترونيا على بطاقات التموين 2022 والشروط والفئات المستحقة

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها رقم 51، بتاريخ 8-12-2022، بشأن إضافة المواليد على البطاقات التموينية، ويتضمن 4 مواد يتم العمل بها.

ونصت المادة الأولى من التوجيه على أنه نظرا لزيادة عدد المترددين على مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجا وتيسيرا على المواطنين يتم التنبيه على مديريات التموين بإخطار المكاتب التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين والتي ينطبق عليهم الشروط التالية:

- أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة.

- مستحقي معاش التضامن الاجتماعي.

- حاملي كارنيهات الخدمات المتكاملة.

- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد والأسر البديلة.

واشترط التوجيه ألا يقل عمر الأبناء المراد إضافتهم عن 4 أعوام.

وشملت المادة الثانية من التوجيه، أن تقوم مكاتب التموين بجمع كافة هذه الطلبات وإرسالها إلى المديريات ومرفق بها كشوف معتمدة +cd على ألا تزيد البطاقة عن 4 أفراد.​

كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين:

يمكن الذهاب إلى مكاتب التموين ومراكز الخدمة التابعة للوزارة، أو يمكنك التقديم إلكترونيا كالتالي:

سجل الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية عبر الرابط التالي: https://digital.gov.eg/

سجل حسابا جديدا برقم الهاتف المسجل باسم رب الأسرة، والمربوط ببطاقتك التموينية.

كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

كتابة الأسم الأول للأم.

الضغط على خدمات التموين.

اختر إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا

بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين.

قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته

يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة

كتابة صلة القرابة ابن أو ابنة

اختيار الصفة ضم أبناء

اختر كلمة إضافة