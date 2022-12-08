شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك"، اليوم الخميس، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، ، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر فبراير77.55 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 72.53 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 82.82دولار للبرميل لشهر ديسمبر 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.102 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.000دولار للجالون.