شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يبحث مع شركة أمريكية وأخرى نمساوية توطين صناعة المستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ميريم فيكتور نائب رئيس مجلس إدارة شركة «Perkin Elmer» الأمريكية، والدكتور محمد أبو النجا المدير العام لشركة «HVD» النمساوية، وذلك لبحث إمكانية تعزيز التعاون المشترك بين مصر والشركتين في مجال توطين صناعة المستلزمات والأجهزة المعملية والطبية، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وكريم أسعد المدير العام لشركة PerkinElmer لمنطقة الشرق الاوسط، وميرفت مسلم المدير التجاري الإقليمى للشركة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض التعاون القائم حالياً بين القطاع الصحي المصري والشركتين من خلال توريد الأجهزة المعملية وكواشف الفيروسات وكذا المعامل المتطورة في مجال الكشف المبكر عن الأورام والأمراض الوراثية والفيروسية وهو ما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية لمصر.

ولفت سمير إلى أنه تم خلال اللقاء التباحث مع مسئولي الشركتين للتواجد في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة بهدف إقامة شراكة لتصنيع معدات الأجهزة المعملية والمستلزمات الطبية والتي يتم استيرادها حالياً، خاصة في ظل حوافز الاستثمار التي تتيحها مصر وبصفة خاصة لمثل هذه المنتجات التي تعتمد على التكنولوجيات المتطورة

وأشار الوزير إلى الفرص الكبيرة التي يتيحها تصنيع هذه المنتجات في السوق المصري من خلال تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم.

ومن جانبها، أشارت مريم فيكتور نائب رئيس مجلس إدارة شركة «Perkin Elmer» الأمريكية، إلى أن الشركة تدرس إمكانية تصنيع منتجاتها في مصر لتلبية احتياجات السوق المصرى والتصدير للأسواق الإقليمية.

وبدوره، أوضح الدكتور محمد أبو النجا المدير العام لشركة «HVD» النمساوية، أن الشركة تقوم بتوريد منتجاتها إلى القطاع الصحي المصري وبصفة خاصة في مجال الأجهزة المعملية وكواشف الـ PCR الخاصة بفيروس كورونا، فضلاً عن معامل اختبارات التتابع الجيني لتشخيص الاورام والامراض السرطانية والوراثية.