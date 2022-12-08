شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: استمرار تراجع أسعار الذهب لتسجل 1600 جنيه بانخفاض 214 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 8-12-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها " استمرار تراجع أسعار الذهب لتسجل 1600 جنيه بانخفاض 214 جنيها..و وزير الإسكان يتفقد محطة المعالجة والرفع بمشروع صرف صحى أبوتلات بالإسكندرية..وغيرها

وزير الإسكان يتفقد محطة المعالجة والرفع بمشروع صرف صحى أبوتلات بالإسكندرية

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة معالجة الصرف الصحى، ومحطات الرفع، وأعمال الشبكات (خطوط الطرد – خطوط الانحدار – خط السيب النهائي) بمشروع صرف صحى أبوتلات، بمحافظة الإسكندرية، والذى ينفذه الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك عقب تفقده محطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي، ومشروعات التجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، ويرافقه فى الزيارة التفقدية مسئولو الوزارة، وقطاع المرافق.

استمرار تراجع أسعار الذهب لتسجل 1600 جنيه بانخفاض 214 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا من يوم 5 ديسمبر الجاري إلي يوم 8 ديسمبر 2022 لتسجل هبوطا ملحوظا من مستوى 1814 دولار إلي مستويات 1600 دولار بإجمالي انخفاض 214 جنيها في الجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مع استمرار موجة الاضطرابات في السوق وسط تغيرات لحظية في سعر المعدن بسبب المضاربة، وتشهد الأسواق اضطرابات في عملية تسعير الذهب، الأمر الذي دفع بعض تطبيقات تحديد أسعار الذهب لوقف تسعير المعدن وكذلك كبار الشركات المنتجة وقف عمليات البيع والشراء.

الرقابة المالية: إنشاء قاعدة بيانات بالكوادر النسائية المؤهلة لشغل المناصب القيادية بالشركات

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ندوة بعنوان "أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز بيئة عمل آمنة للسيدات" والتي تأتي ضمن حملة "16 يوم من النشاط للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي" والتي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2008 بهدف منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه.

وزيرة التخطيط تفتتح مركز خدمات مصر بأسوان

افتتحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مركز خدمات مصر بأسوان، وذلك بحضور محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، اللواء هشام اّمنة وزير التنمية المحلية، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، م.إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وبمشاركة م.خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، م. أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، اللواء محمد دياب مدير المشروعات القومية والإقليمية بالوزارة، م.تامر رفعت مدير مشروعات خدمات مصر.

الجمارك: مد جسور التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص يُسهم فى تحسين المنظومة الجمركية

أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أننا حريصون على المشاركة فى تحسين أداء الإدارات الجمركية على مستوى العالم وتعزيز قدراتها؛ بما يضمن الحد من عمليات غسيل الأموال، ومحاولات تهريب البضائع سواءً عن طريق البر أو البحر أو الجو، ومعرفة مصادر التهريب وتحديد نوعية المخاطر، لافتًا إلى أهمية التنسيق المستدام بين أعضاء منظمة الجمارك العالمية للحفاظ على البيئة وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها من المكتسبات، بما يتسق مع الاستراتيجية التي تمتد حتى عام 2025، وتستهدف إرساء دعائم الحوكمة والاستدامة المالية.

11 كيلو من الذهب الخالص.. مما يتكون قناع الفرعون الذهبى توت عنخ آمون؟

يعد قناع الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، أهم وأشهر قطعة أثرية من مقتنيات الملك الذي تم اكتشاف مقبرته في 4 نوفمبر 1922، والتي ضمن الكثير من الكنوز الفريدة والجميلة، فمما يتكون ذلك القناع؟

طارق الملا: الإسراع بخطط الإصحاح البيئى متفق عليه ويأتى فى صالح الصناعة البترولية

قد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول العاملة بمحافظتى السويس والبحر الأحمر وفقاً للاشتراطات البيئية التى نص عليها قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئى لحل مشكلة الصرف الصناعى لعدد من شركات البترول فى مياه خليج السويس.

غرفة الجيزة: مد فترة التسجيل بالفاتورة الاليكترونية استجابة لمطالب القطاع التجارى

أعلن النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائب رئيس الاتحاد العام أن قرار الحكومة ووزارة المالية بمد فترة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022 إلى 30 أبريل 2023 يأتى استجابة لمطالب العديد من الكيانات الفردية والمهنية والقطاع التجارى وخاصة الكيانات التجارية الصغيرة والمستثمرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.