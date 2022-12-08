تفاهم بين كاوست وسينوفيشن فينتشرز لإطلاق مشاريع تقنية

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وتركز مذكرة التفاهم على التنسيق والتعاون مع الشركات الناشئة في جامعة «كاوست» والمعنية بمجالات التقنيك وتطويرها، ومجموعة من الأكاديميين العاملين في المجالات التقنية ذات الإمكانات التجارية الواعدة.من جانبه أوضح رئيس جامعة «كاوست» أن شركة سينوفيشن فينتشرز تعد واحدة من أنجح شركات رأس المال الاستثماري في العالم، وتتمتع بخبرة خاصة في دعم الشركات الناشئة المتخصصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الصين؛ مما يجعل «كاوست» تطمح في توسيع أنشطتنا الريادية، وتحقيق رسالة الجامعة والمساهمة بقوة في رؤية المملكة 2030، فإن هذه الشراكة مع سينوفيشن ستضع الجامعة في موقع متميز لتحقيق أهدافها.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة سينوفيشن «لم يسبق لنا توقيع مذكرة تفاهم مع أي جامعة من قبل، وإنه لشرف لنا أن نفعل ذلك أولا مع كاوست، ونتطلع حقا إلى بناء علاقة طويلة وشراكة مزدهرة مع الجامعة.
وأكد رغبة الشركة من خلال مذكرة التفاهم هذه إظهار التزامها بالبحث عن تقنيات أخرى في «كاوست» واستخدام خبراتها في بناء المشاريع والخروج بمنتج يحدث التأثير المأمول في كل من السوق الصينية والسعودية.
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