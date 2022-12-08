شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع أسعار الذهب لتسجل 1600 جنيه بانخفاض 214 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا من يوم 5 ديسمبر الجاري إلي يوم 8 ديسمبر 2022 لتسجل هبوطا ملحوظا من مستوى 1814 دولار إلي مستويات 1600 دولار بإجمالي انخفاض 214 جنيها في الجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مع استمرار موجة الاضطرابات في السوق وسط تغيرات لحظية في سعر المعدن بسبب المضاربة، وتشهد الأسواق اضطرابات في عملية تسعير الذهب، الأمر الذي دفع بعض تطبيقات تحديد أسعار الذهب لوقف تسعير المعدن وكذلك كبار الشركات المنتجة وقف عمليات البيع والشراء.

ويبلغ متوسط سعر بيع الذهب الآن في سوق الذهب بمصر 1600 جنيه من العيار الرئيسي 21 وتشير التوقعات إلي إمكانية تراجع سعر الذهب في الأسواق خلال الساعات القادمة مع اتجاه حائزي المعدن النفيس لبيع السبائك لجني الأرباح. أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1371 جنيها. عيار 21 سجل 1600 جنيها. وعيار 24 سجل 1829 جنيها. الجنيه الذهب 12800 جنيها.

وعالمياً تراجعت أسعار الذهب مع تعافي الدولار قليلاً، بينما ينتظر المشاركون في السوق مزيداً من التوجيه من اجتماع الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل بشأن رفع أسعار الفائدة، وبحلول الساعة 02:48 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1783.50 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه أكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء مدعوما بتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1795.10 دولار.





مؤشر الدولار والفائدة

وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في عام 2022 والمقرر عقده في 13 و14 ديسمبر، كما ينتظر المشاركون في السوق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر المقرر صدورة في 13 ديسمبر.