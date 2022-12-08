شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة اليوم.. وعيار 999 يسجل 17.95 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الفضة عالميا بشكل ملحوظ بمستهل تداولات اليوم، إذ سجلت اونصة الفضة الفورية تحركا بنسبة 0.2%% إلى 22.77 دولار للأونصة، الأمر الذي انعكس على أسعار الفضة في السوق المصري وفيما يلي تفاصيل أسعار الفضة.

أما عن وضع أسعار الفضة في مصر اليوم، فقد سجل سعر أونصة الفضة 559.309 جنيه بتداولات اليوم الخميس، كما سجل سعر جرام الفضة عيار 999 سعر 17.95 جنيه، وبلغ سعر جرام الفضة البريطانية 17.21 جنيه وبلغ سعر الفضة الإسترليني عيار 925 ما قيمته 16.62 جنيه.

في سياق متصل، بلغ سعر العملات الفضة عيار 900 ما قيمته 16.17 جنيه وبلغ سعر المجوهرات الفضة عيار 800 ما قيمته 14.37 جنيه، كما سجل سعر جرا م عيار 880 قرابة 15.81 جنيه.

السوق المصري يشهد انتشارا كبيرا للفضة عيار 800 والفضة عيار 925، وكافة الأنواع الأخرى متاحة لكن ليس بحجم هذين النوعين، ولا يمكن معرفة مصنعية الفضية لأن كل تاجر وشركة تحدد مصنعية وفق تكاليف التشغيل لديها.