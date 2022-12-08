شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة: مد فترة التسجيل بالفاتورة الاليكترونية استجابة لمطالب القطاع التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائب رئيس الاتحاد العام أن قرار الحكومة ووزارة المالية بمد فترة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022 إلى 30 أبريل 2023 يأتى استجابة لمطالب العديد من الكيانات الفردية والمهنية والقطاع التجارى وخاصة الكيانات التجارية الصغيرة والمستثمرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار رئيس تجارية الجيزة أنه سبق لغرفة الجيزة مخاطبة رئيس مصلحة الضرائب لعمل ندوات توعية للتجار من أعضاء ومنتسبى غرفة الجيزة يتم خلالها دراسة مشاكلهم والتحديات التى تواجههم مع استعراض المميزات التى يمكن أن يحصل عليها التجار من خلال التسجيل بمنظومة الفاتورة الاليكترونية وتشمل الإجراءات والقواعد المقررة وما يعود عليهم من تسهيل إجراءات الفحص الضريبي والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية للقضاء على التقديرات الجزافية للضرائب.

وطالب ناصر بالمزيد من الدراسة والندوات مع التجار وصغار المستثمرين وكافة شرائح المجتمع لتذليل التحديات التى تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى يمكنهم توفيق أوضاعهم والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك حتى لا يتسبب هذا القرار في المزيد من الضغوط والتكاليف على التجار ومقدمي الخدمات، خاصة في ظل انخفاض الطلب المسيطر على السوق خلال الفترة الماضية تزامنا مع ارتفاع الأسعارفى ظل الازمات العالمية.