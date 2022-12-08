ارتفاع سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بالبورصة بنسبة 19.98%

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القاهرة - سامية سيد - ارتفع سهم شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بالبورصة المصرية، بنسبة 19.98% بعد مرور 3 ساعات من بدء جلسة التداول اليوم الخميس، ليصل إلى مستوى 50.98 جنيه بحجم تداول 6162 سهم بقيمة 314.1 ألف جنيه عبر تنفيذ 24 عملية.

وجاء ذلك بعد قرار النيابة العامة إخلاء سبيل المتهم سيد تونسى بعد أن أعاد المال العام وتنازله عن كل شئ، وهى القضية التى أثارت الرأى العام مؤخرا حيث قام المتهم - بصفته موظفًا عموميًا - رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر اللتان يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالهما؛ بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر للتأمين التى تثبت حصتهما فى رأسمال جامعة (6 أكتوبر)، واستيلائه لنفسه وبدون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ 4 مليارات جنيه بنية التملك.

وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزويره فى ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة.