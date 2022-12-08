شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب الآن فى السعودية.. وعيار 21 بـ189.13 ريال سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب فى السعودية اليوم الخميس 8-12-2022، حيث سجل "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 216.14 ريال سعودى، بينما سعر الذهب عيار 21 سجل 189.13 ريال سعودى، أما سعر الجنيه الذهب سجل 1,513 ريال سعودى.





وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية كالتالى:سعر الذهب عيار 24 سجل 216.14 ريال.

سعر الذهب عيار 22 سجل 198.13 ريال.

سعر الذهب عيار 21 سجل 189.13 ريال.

سعر الذهب عيار 18 سجل 162.11 ريال.

سعر الذهب عيار 14 سجل 126.08 ريال.

سعر الذهب عيار 12 سجل 108.07 ريال .

سعر أوقية الذهب سجل 6,722 ريال.

سعر الجنيه الذهب سجل 1,513 ريال.

اسعار كيلو الذهب 216,140 ريال.