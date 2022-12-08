شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مع معهد ITI تلتقى طلبة مركز إبداع مصر الرقمية فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت دكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لقاء مع طلبة وأعضاء هيئة التدريس مراكز إبداع مصر الرقمية بمحافظة أسوان، بمؤسسة أم حبيبة.

وعبر المشاركين في اللقاء من الطلبة والخريجين عن امتنانهم لما يقدمه معهد تكنولوجيا المعلومات ITI من خدمات تدريبية ساهمت في تطوير المهارات الرقمية الأمر الذي يدعم رحلتهم في الحصول على فرصة عمل تتناسب مع إمكانياتهم.

واستهل اللقاء بعرض رسالة المركز وخدماته المختلفة من تدريب صيفي لطلاب الجامعات والمدارس، والتدريب المكثف لخريجي الجامعات لإعداد سفراء التكنولوجيا من أعضاء هيئة التدريس وخدمات دعم العمل الحر.

وقالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إن التدريب الذي قدمته مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بمحافظة أسوان أسفر عن أكثر من 16252 ساعة تدريبية على مدار 30 شهر منذ إنشاء المركز من مختلف خريجي كليات الهندسة والعلوم.

وأضافت الدكتورة هبة صالح، أن الكليات النظرية استفادت كذلك من الخدمات التدريبية التي تقدمها "مراكز إبداع مصر الرقمية"، بأسوان في عدد من تخصصات تكنولوجيا المعلومات مثل تطوير تطبيقات المحمول وتطبيقات الويب وأمن المعلومات والدوائر الالكترونية المتكاملة وتطوير واجهات التطبيقات".

كذلك استعرض اللقاء نماذج ناجحة في مجال العمل الحر من شباب أسوان مثل الشاب "فخري" أبن مدينة أبو سمبل والذى درس بمجال تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويعمل حاليا عن بعد لصالح شركة إماراتية، و"محمد الطيري" خريج كلية المصايد والاسماك فى أسوان الذي أصبح واحد من أفضل مطوري واجهات التطبيقات على "آب ورك"، والشاب "علي خالد" خريج كلية الأداب الذي يعمل في إحدى الشركات بمحافظة الإسكندرية وأصبح من أفضل مطوري البرمجيات على "آب ورك".

ويعتبر مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" مُبادرة إبداعية مُقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في معهد تكنولوجيا المعلومات ITI.

وتعد مراكز إبداع مصر الرقمية حل مُبتكر للتصدي للأسباب الجذرية وراء البطالة لدى الشباب وذلك من خلال أساليب عملية وطرق واقعية تدمج الخدمات الحيوية المختلفة الخاصة بنمو الأعمال في مكان واحد.

مراكز الإبداع الرقمية داخل الجامعات لديها إمكانات كبيرة تدعم وتساعد الطلاب والشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الناشئة ليصبحوا عناصر فاعلة ورئيسية من شأنها تحقيق التحول الرقمي في شتى قطاعات الصناعة.