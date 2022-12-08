شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بعد وصولها لأدنى مستوياتها فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها هذا العام، إذ ارتفع الإنتاج ومخزونات البنزين في الولايات المتحدة في الوقت الذي نمت فيه المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي لضعف الطلب على الوقود .

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع إلى 12.2 مليون برميل يوميًّا الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس الماضي.

وبينما تراجعت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، مما فاقم المخاوف حيال تراجع الطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين نمت 5.3 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 219.1 مليون برميل، وتضخم مخزون نواتج التقطير، بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 6.2 مليون برميل.

وساعد تخفيف قيود كوفيد-19 في الصين، وهي من أكبر مستهلكي الخام في العالم، في استقرار أسعار النفط ،وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتًا، بما يعادل 0.9%، إلى 77.79 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتًا، أو 1%، إلى 72.79 دولار للبرميل.

وكان برنت قد هبط أمس الأربعاء عند التسوية إلى أقل من أدنى مستوى إغلاق مسجل هذا العام، والذي لامسه في اليوم الأول من عام 2022، في حين تراجع الخام الأمريكي إلى مستوى منخفض جديد هو الأقل خلال عام.