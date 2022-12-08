شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء جنى الأقطان قصيرة التيلة بالعوينات والإنتاجية 10 قناطير للفدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت عمليات حصاد ونقل الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات على مساحة 1250 فدان، حيث تم نقل الكميات التى تم جنيها إلى محلج أبو تيج بمحافظة أسيوط، لحلجها، بمتوسط إنتاجية للفدان بلغت نحو 10 قناطير. وهى نفس إنتاجية الموسم الماضى، مما يؤكد نجاح التجربة بنسبة 100‎%‎.

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن الانتاجية تراوحت من 10 إلى 14 قنطار، فى كامل المساحة، التى تم جنيها بالحصادات الالية أو الجنى اليدوى‬، وهى إنتاجية توازى الانتاج العالمى لنفس النوعية من الاقطان، لافتة إنه سيتم رفع نتائج التجربة للحكومة لاتخاذ قرار تعميها الموسم المقبل ، بعدما أشرفت عليها وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال شركة مصر لحليج وتجارة الأقطان التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج ، بالتنسيق مع وزارة الزراعة التى أوفدت الدكتور سعيد عبد التواب من مركز البحوث للاشراف علي التجربة ومتابعتها ،وبالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية .

وبحسب المصادر فإن إجمالى كميات القطن قصير التيلة، التى تم نقلها بلغت نحو 12500 قنطار قطن ، تبلغ قيمتها نحو 75 مليون جنيه فى حالة بلوغ سعر القنطار قصير التيلة لـ6 آلاف جنيه ؛نظرا لارتفاع سعر القطن قصير التيلة المستورد.