شكرا لقرائتكم خبر عن 326 ألف دولار واردات مصر من الموبايلات فى سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مؤشر الواردات المصرية من أجهزة التليفون للأفراد تراجعه في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة نحو 326 ألف دولار فقط في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو 114 مليون و483 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 114 مليون و157 ألف دولار.

وقدرت بيانات الجهاز، إجمالي واردات مصر من الهواتف المحمولة بنحو 337 مليون في الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، بينما كانت نحو مليار و230 مليون دولار في نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 893 مليون و532 ألف دولار.

وتستكمل واردات الهواتف المحمولة مؤشرها النزولى منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت فى الربع الأول من العام الجارى 2022 نحو 273 مليونا و656 ألف دولار، انخفاضا من 467 مليونا و284 ألف دولار فى الربع المناظر له من العام الماضى 2021، بتراجع بلغت قيمته 193 مليونا و628 ألف دولار.

وفى شهر يونيو الماضي، سجلت واردات مصر من الهواتف المحمولة نحو 457 ألف دولار فقط، بينما كانت نحو 194 مليون و739 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 194 مليون و282 ألف دولار.