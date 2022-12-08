شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من التفاح تتراجع إلى 30 مليون دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من التفاح الطازج تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات التفاح نحو 30 مليون و272 ألف دولار في سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو 56 مليون و48 ألف دولار في سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغ 25 مليون و776 ألف دولار.

وكانت الواردات المصرية من التفاح خلال شهر مارس الماضي ارتفعت بشكل ملحوظ، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث وصلت الواردات المصرية من التفاح الطازج إلى نحو 48 مليون و150 ألف دولار، بينما كانت 38 مليون و606 ألف دولار في شهر مارس عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها 9 ملايين و544 ألف دولار.

وجاءت الواردات المصرية من التفاح ضمن قائمة واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و91 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل مليار و403 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بتراجع بلغ 311 مليون و516 ألف دولار.

ومن أبرز السلع الاستهلاكية المستوردة كانت الأدوية ومحضرات الصيدلة، وبلغت قيمة وارداتها نحو 266 مليون و967 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 412 مليون و965 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 145 مليون و998 ألف دولار، ثم واردات مصر من الألبان ومنجاتها بقيمة بلغت 66 مليون و415 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 64 مليون و43 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 2 مليون و372 ألف دولار.