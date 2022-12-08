شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نتائج لاجتماع لجنة المشروعات الصغيرة واتحاد المستثمرين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، مع اتحاد المستثمرين قبل يومين، عن مجمعة من النتائج فى إطار مناقشة رؤية الاتحاد لدعم قطاع المشروعات الصغيرة طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الصناعة المصرية.

ومن أهم تلك النتائج، أن يجرى رئيس اتحاد المستثمرين تقسيم للمستثمرين على مستوى الجمهورية على 5 مناطق وموافاة اللجنة بذلك خلال 15 يوماً، على أن تقوم اللجنة بعمل زيارات ميدانية بحضور المسئولين "الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الضرائب – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر – وزارة التنمية المحلية"، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لحل المعوقات التى تواجههم.

وتضمنت النتائج موافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللجنة بالمشاكل الموجودة في المناطق الصناعية حتى تقوم اللجنة بعقد اجتماعات بحضور جهات الاختصاص لحل هذه المشاكل، وإعطاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصلاحيات لمديري مكاتب الهيئة في المحافظات لحل مشكلة المركزية في اتخاذ القرارات تيسيراً على المستثمرين وموافاة اللجنة بآلية تنفيذ ذلك.

وشملت النتائج مناشدة رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه للجهات صاحبة الضبطية القضائية بعدم غلق أي مصنع إلا في الحالات التي تسبب ضرر جسيم على الصحة والسلامة العامة، والرجوع لهيئة التنمية الصناعية.