شكرا لقرائتكم خبر عن 134 مليون دولار تراجع بواردات مصر من السيارات فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت الواردات المصرية من السيارات بشكل كبير في شهر سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 73 مليون و117 ألف دولار، بينما كانت نحو 207 مليون و513 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 134 مليون و396 ألف دولار.

وواصلت الواردات المصرية من السيارات تراجعها في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب نحو 82 مليون و710 ألف دولار، في شهر أغسطس الماضي، مقابل 295 مليون و535 ألف دولار في أغسطس عام 2021، بتراجع بلغ 212 مليون و825 ألف دولار.

ورصدت البيانات، تراجع واردات مصر من سيارات الركوب لمستوى مليار و172 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2022، بينما كانت نحو مليار و904 مليون دولار في الفترة المناظرة لها عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 732 مليون و510 ألف دولار.