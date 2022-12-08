شكرا لقرائتكم خبر فائض الميزانية مؤشر نجاح استراتيجية التنمية الشاملة للمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أنه رغم حجم إنفاق الموارد المالية على المشاريع التنموية، إلا أن الفائض المتحقق في ميزانية الدولة يعكس متانة الميزانية، إذ يعد ذلك مؤشرا قويا على نجاح استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة، التي تشهدها المملكة، والتي تستند إلى الإصلاحات العميقة المستمدة من الركائز الثلاث لرؤية المملكة 2030: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

ولفت الخريف بمناسبة إقرار ميزانية عام 1444 - 1445 هـ ( 2023م)، إلى أن تحقيق الميزانية فائضا يصل إلى 16 مليار ريال، هو نتاج للتخطيط والعمل التشاركي بين كل المؤسسات الحكومية، وللنتائج الكبيرة التي تحققت بالفعل ضمن مسارات: تنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي، والضبط المالي، وتمكين القطاع الخاص ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، مبينا أن ضخامة حجم الإنفاق البالغ 1.114 ترليون ريال سينعكس على المشاريع الكبيرة، التي تعمل عليها مختلف الجهات الحكومية، وتسريع وتيرة العمل فيها، مشيرا إلى التقدم المحرز في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.

وأوضح الخريف، أن القيادة الرشيدة تولي اهتماما بالغا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومة الصناعة والتعدين، ذاكرا أن الوزارة والمنظومة تحظيان بنصيب من ميزانية الدولة 2023م، لتحقيق مستهدفات القطاع الصنـــاعي والتعديني، الذي يسهم بشكل رئيس ومباشر في رفع مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، خلال تنمية الصادرات، وتحسين ميزان المدفوعات، وجذب الاستثمارات النوعية، وخلق الفرص الوظيفية، مؤكدا أن القطاعين تفاعلا مع التغيرات الإيجابية التي أحدثتها رؤية المملكة 2030 بتحقيق عدة منجزات شملت: نقل وتوطين الصناعات النوعيـــة، وتطويـــر المـــدن الصناعيـــة، وتحقيق قطاع التعدين أعلى عوائد تاريخية.