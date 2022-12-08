شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور أعداد طلاب التعليم العالى وأعضاء هيئة التدريس 21/22.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2021/2022، تطور أعداد الطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس موزعين بين الجامعات المختلفة.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفو جراف إلى أهم المؤشرات وفقا لما يلي:

3.5 مليون طــالب مقيدون بالتعـليم العالى للعام الجامعى، مقابل 3.4 مليون طالب عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 2.1٪.

24 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 70.1٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي، مقابل 2.5 مليون طالب عام 2020/2021 بنسبة انخفاض 0.4٪.

28 جامعة تحتوى على 546 كلية منها 290 كلية نظرية بها عدد 1.8 مليون طالب بنسبة 75٪.

256 كلية عملية بها عدد 614.4 ألف طالب بنسبة 25٪ من إجمالي الجامعات الحكومية والأزهر، بالإضافة إلى 106.9 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام 2021/ 2022.

9228 ألف طالب مقيدون بالجامعــات الخاصة يمثلون 6.5٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي، مقابل 221.7 ألف طالب عام 2020/2021 بنسبة زيادة 3.2٪.

37 جامعة تحتوى على 262 كلية منها 73 كلية نظـرية بعدد 57.6 ألف طالب بنسبة 25.2٪ من إجمالى طلاب الجامعات الخاصة.

189 كلية عملية بعدد 171.3 ألف طالب بنسبة 74.8٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة.

14.5 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام 2021/ 2022.

5712 ألف طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 16.3٪ من إجمالى طلاب التعليم العالى، مقابل 516.9 ألف طالب عام 2020/2021 بنسبة زيادة 10.5٪.

9.1 ألف عضو هيئــة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عام 2021/2022.

382 ألف طـالب مقيدون بالأكاديميـات يمثلون 1.1٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي، مقابل 31.8 ألف طالب عـام 2020/2021 بنسبة زيادة 19.8٪.

3.7 ألف عضو هيئــة تدريس بالأكاديميـات عام 2021/2022.

1814 ألف طالب مقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة يمثلون 5.2٪ من إجمالي طلاب التعليم العالى، مقابل 170.9 ألف طالب عام 2020/2021 بنسبة زيادة 6.2٪.

2.5 ألف عضو هيئــة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة عام 2021/2022.

258 ألف طالب مقيدون بالمعاهد المتنوعة الخاصة يمثلون 0.7٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي، مقابل 23.8 ألف طالب عام 2020/2021 بنسبة زيادة 8.4٪.

362 عضو هيئة تدريس بالمعاهد المتنوعة الخاصة عام 2021/2022.