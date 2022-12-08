شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دول ضمن الأكثر تصديرا للفضة إلى مصر منذ بداية العام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الفضة تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة، متأثرة بالتقلبات التي تشهدها أسعار المعادن النفسية مثل الذهب، وهو ما يطرح تساؤل حول حجم الواردات المصرية من الفضة.

وترصد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم 5 دول على قائمة الأكثر تصديرا للفضة إلى مصر في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، سواء للحلي أو المطلية بالبلاتين وفقا لما يلي:

جاءت تركيا في المركز الأول بقيمة بلغت 155 مليون و903 ألف جنيه.

إيطاليا بقيمة 3 ملايين و768 ألف جنيه

تايلاند بواردات قيمتها 2 مليون و129 ألف جنيه

الصين بواردات قيمتها مليون و969 ألف جنيه

الامارات العربية بقيمة 43 مليون و545 ألف جنيه

إيطاليا بقيمة 26 مليون و98 ألف جنيه

وتطورت الواردات المصرية من الفضة بأشكالها المختلفة منذ بداية العام الجاري 2022، وحتى شهر سبتمبر الماضي، حيث سجل إجمالي الواردات منها نحو 242 مليون و382 ألف جنيه.