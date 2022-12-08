شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مذكرات جديدة لتوطين الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرز إجراءات توطين الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدما جديدا، حيث شهد اجتماع مجلس الوزراء اليوم توقيع 7 مذكرات تفاهم بشأن بدء الدراسات الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وتشمل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مجموعة من التحالفات العالمية وفقا لما يلي:

شركة "Acwa Power" السعودية.

تحالف "Benchmark"والشركة القابضة للصناعات الكيميائية.

شركة "China Energy" الصينية.

شركة "DAI" الألمانية.

شركة "OCIOR ENERGY" الهندية.

تحالف "VoltaLia – TAQA".

شركة "British Petroleum" البريطانية.

وشهدت الفترة الماضية التوقيع مع 16 مطورا آخر لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته، واتفاقيات إطارية مع عدد 9 من هؤلاء المطورين تمهيدا لتنفيذ المشروعات، وذلك خلال يوم الطاقة بفعاليات مؤتمر المناخ (COP 27) بشرم الشيخ.

وتتنبى الدولة خطة طموحة لجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمحلية، خاصة فى مجال انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، من أجل وضع مصر كمركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة باعتباره وقود المستقبل، وتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مزايا نسبية، تتمثل فى توافر المساحات الشاسعة من الأراضي ذات المصادر القوية للطاقة المتجددة من الرياح وسطوع الشمس، فضلا عن موقع مصر الجغرافي المتميز كمركز للعالم وسهولة الوصول منه الى قارة اوروبا لما يتمتع به من منافذ بحرية.