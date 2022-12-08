شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 7-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 7-12-2022.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: جدوى للتنمية الصناعية، بنك البركة مصر، سماد مصر (ايجيفرت).

البورصة تربح 14.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 14.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 945.735 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 95.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.89%، والعرب على 9.51%، واستحوذت المؤسسات على 31.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 54.4 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 142.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.7 مليون جنيه، 78.6 مليون جنيه، 106.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 14787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2485 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 17632 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 6082 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 2704 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3986 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3566 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1265 نقطة.

وصعدت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 0.978 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.03%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 16.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.47%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 21.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.23%.

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 8.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.14%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 34.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.33%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 7.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.34%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.259 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.39%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 6.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.92%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.92%.