شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "مجموعة طلعت مصطفى و"مجموعة أزاديا العالمية" يفتتحان 11 علامة تجارية جديدة في أوبن اير مول – مدينتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى - عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك - أنها ستفتح غدا الخميس 11 علامة تجارية جديدة في أوبن آير مول بمدينتي، بالشراكة مع مجموعة ازاديا العالمية.

وأوضحت أنه سيتم افتتاح مجموعة من العلامات التجارية البارزة المتخصصة في مجال الأزياء والإكسسوارات والمطاعم والمستلزمات المنزلية، ليستمتع رواد الأوبن آير مول بتجربة تسوق استثنائية في مجموعة من أشهر العلامات التجارية ، والتي تتضمن: زارا وزارا هوم، أويشو، بول اند بير، كيكو ميلانو، سن غلاس هت، ستراديفاريوس، فيرجن ميجاستور، ماسيمو دوتي، بيرشكا، بول، و قريبا سيتم افتتاح ليفتيز.

وبمناسبة الافتتاح، أعلنت طلعت مصطفى عن إقامة احتفالية كبيرة يوم الجمعة 9 ديسمبر في الأوبن آير مول ابتداء من الساعة 1 ظهرا، تتضمن فعاليات وأنشطة ممتعة للأطفال (الكاريكاتيور / الرسم على الوجه...)، موكب وعرض لشخصيات مختلفة roaming walkabouts، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية وحفلات موسيقية شيقة.



مجموعة أزاديا العالمية (2)



مجموعة أزاديا العالمية



مدينتي



