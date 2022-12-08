شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أهم الشركة العربية للتنمية بقيمة 308.7 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم الشركة العربية للتنمية والإسكان بحجم تداول 30.9 مليون سهم بقيمة 308.7 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة ريتيل للاستثمارات العقارية بحجم تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 117.6 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 33.4 مليون سهم بقيمة 444.7 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 14.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 945.735 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 95.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.89%، والعرب على 9.51%، واستحوذت المؤسسات على 31.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 54.4 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 142.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.7 مليون جنيه، 78.6 مليون جنيه، 106.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 14787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2485 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 17632 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 6082 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 2704 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3986 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3566 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1265 نقطة.