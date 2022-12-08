شكرا لقرائتكم خبر عن "الاختيار 3" و"الكبير" و"قمة المناخ" و"كأس العالم" الأكثر بحثا على جوجل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن قوائم "عمليات البحث الأكثر رواجًا لعام 2022" التى تعرض المواضيع الأكثر بحثًا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجاءت أبرزها أسعار الدولار ومسلسل الاختيار 3 وقمة المناخ وكأس العالم وهشام سليم وسمير صبرى وشيرين عبد الوهاب وحرب روسيا أوكرانيا وأغنية الغزالة رايقة.

إليك الأكثر بحثا على جوجل لعام 2022:

عامة

سعر الدولار اليوم، كأس العالم، دعم مصر، منتخب مصر، كأس الأمم الأفريقية، تسجيل لقاح كورونا، كسوف الشمس، مؤتمر المناخ، زلزال اليوم، حرب روسيا.

الشخصيات العامة والأفراد:

الطفل ريان، ميار الببلاوي، هشام سليم، شيماء جمال، جورج الراسي، سمير صبري، شيرين أبو عقلة، رضا حجازى ، شيرين عبد الوهاب، جالا فهمي.

المسلسلات

مسلسل توبة، أنا وهى، أبو العروسة الجزء الثالث، الاختبار 3، الكبير الجزء السادس، المشوار، مسلسل أعمل إيه، البيت بيتي، المداح الجزء الثاني، العائدون.

الرياضة

منتخب مصر، مباريات كأس العالم، كأس الأمم الأفريقية، مصر والسنغال، مان سيتي ضد ليفربول، الأهلي ضد صن داونز، كوريا الجنوبيه ومصر، الرجاء والأهلي، الأهلي والزمالك، ليفربول ضد بورنماوث.

الأغاني

الغزالة ريقة، ستو أنا، شيماء، البخت، يوماتي ببعت السلامات، عليكي عيون، أنت الحظ، وسع وسع، لو جاي فى رجوع انساني، وش جابك قولي وش جابك.