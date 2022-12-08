وزارة السياحة والآثار تعقد امتحان للمتقدمين لمزاولة مهنة الإرشاد السياحى

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القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة السياحة والآثار على مدار هذا الأسبوع وحتى غداً الموافق 8 ديسمبر الجاري، امتحان للإرشاد السياحي للمتقدمين لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي الذين يجيدون بعض اللغات النادرة والتى لا يتوافر بها عدد كاف من مرشديها لتغطية احتياجات السوق السياحي المصري، وبما يتماشى مع استراتيجية الوزارة نحو استقطاب أسواق سياحية جديدة بجانب الأسواق التقليدية.

ويعقد الامتحان برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ويشارك بلجنة الامتحان الدكتور على عمر نائب رئيس جامعه حلوان الأسبق، والدكتور حازم عطية عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان الأسبق ومحافظ الفيوم الأسبق، بالإضافة إلى نخبة من كبار المتخصصين في اللغات الأجنبية والآثار والإرشاد السياحي ببعض الجامعات المصرية، كما تم الاستعانة بمتخصصين من بعض السفارات الأجنبية للغات التي لا يتوافر أساتذة متخصصين فيها.

ومن جانبها، أشارت سامية سامي إلى أنه قد تقدم للامتحان 98 متقدما ممن يجيدون عدد من اللغات النادرة من بينها اللغات (الكورية، المجرية، الصربية، التشيكية، الهولندية، الإندونيسية، الفنلندية)، وأن الامتحان يتضمن تقييم اللغة الأجنبية وكافة فروع التاريخ والآثار الفرعوني واليوناني والروماني والقبطي والإسلامي.



جانب من الاختبارات

وأوضحت أنه قد تقرر عقد الامتحان هذا العام لأول مرة، على مرحلتين للتيسير على الراغبين في مزاولة مهنة الإرشاد السياحي، وأنه من المقرر عقد امتحان آخر خلال شهر أبريل المقبل للعمل على زيادة عدد مرشدى اللغات النادرة.

وأضافت أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بالمرشدين السياحيين باعتبارهم أحد أهم العناصر البشرية العاملة في القطاع السياحي والتي لها بالغ الأثر على التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري وتؤثر على رواج الحركة السياحية لمصر حيث يعتبروا بمثابه سفراء لمصر وخاصة في ظل قدرتهم على إبراز المقومات المختلفة التي يتميز بها المقصد السياحى المصرى وتسليط الضوء على الحضارة والتاريخ المصرى العريق.