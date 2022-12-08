شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 7-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 7-12-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 14.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 945.735 مليار جنيه.





إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: جدوى للتنمية الصناعية، بنك البركة مصر، سماد مصر (ايجيفرت).





البورصة تربح 14.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 14.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 945.735 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 95.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.89%، والعرب على 9.51%، واستحوذت المؤسسات على 31.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 54.4 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 142.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.7 مليون جنيه، 78.6 مليون جنيه، 106.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 14787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2485 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 17632 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 6082 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 2704 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3986 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3566 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1265 نقطة.

وصعدت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.





أسمنت سيناءكما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة أسمنت سيناء لعدد 21.5 مليون سهم بقيمة 139.6 مليون جنيه.





أسهم خزينةأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، السويدي إليكتريك، أوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 4 ملايين سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.87% من أسهم رأس المال، شراء الثانية 500 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.05%، شراء الثالثة 1.7 مليون سهم بنسبة 0.076% من أسهم رأسمال الشركة، شراء الرابعة 5 ملايين سهم.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 10425 سهم، 17.4 ألف سهم، 100 ألف سهم، 500 ألف سهم، 42.7 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 313 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 2000 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 542 ألف سهم، 500 ألف سهم، 7026 سهم، 2400 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، مليون سهم، 200 ألف سهم، 46.1 ألف سهم، على التوالي.

مستشفى كليوباترا قالت شركة مستشفى كليوباترا، إن مجلس الإدارة وافق على تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة من 800 مليون جنيه موزع على عدد 1.6 مليار سهم إلى 722.7 مليون جنيه موزع على عدد 1.4 مليار سهم بتخفيض قدره 77.3 مليون جنيه مقسم على عدد 154.6 ألف سهم تمثل عدد أسهم الخزينة الجاري تخفيض رأس مال الشركة بموجبها، قيمة كل سهم 0.5 جنيه، وهي تمثل القيمة الاسمية للسهم.