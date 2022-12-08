شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل: المشروعات القومية توفر ملايين فرص العمل للشباب والقطاع الخاص شريك فى التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تحرص على استمرار ودعم المشروعات القومية الكبرى لأنها واحدة من أهم الوسائل والطرق لتحقيق التنمية الشاملة والأكثر مواءمة لطبيعة الاقتصاد المصرى وشرائح القوى العاملة ، مشيرا إلى أن المشروعات القومية مثلت طوق الإنقاذ للاقتصاد والمجتمع ، فهى استطاعت توفير أكثر من 5 ملايين فرصة عمل للشباب وتشغيل آلاف الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة واستيعاب نسبة البطالة بصورة كبيرة ، كما استطاعت توفير ملايين فرص العمل غير المباشرة المرتبطة بالخدمات فى مشروعات البنية التحتية خصوصا فى المحافظات

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن القطاع الخاص شريك أساسى فى عملية التنمية، وهو صاحب أجندة وطنية ومساند للمشروعات الخاصة باستراتيجية التنمية الشاملة ، وهو يبذل جهودا كبيرة فى بناء الشراكات وجذب الاستثمارات الخارجية وتطوير التكنولوجيا المستخدمة فى التصنيع ، حتى يكون قادرا على مواكبة التطور فى العالم من ناحية ومن ناحية أخرى حتى يستطيع فتح أسواق جديدة للمنافسة إقليميا أو حتى على مستوى السوق المحلى الذى يعتبر من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى المنطقة وأفريقيا

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التنفيذية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخارجية ، ومن هذه الإجراءات المهمة إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة بصورة نهائية، وهى وثيقة دولة سيتم الالتزام بتنفيذها على مدار الـ3 أو 5 سنوات القادمة، مما يسهم فى تنشيط البورصة المصرية بصورة كبيرة وفتح الاكتتاب العام فى مشروعات تملكها الحكومة بقيمة 10 مليارات دولار سنويا

وتابع أيمن الجميل بأن الجهود المبذولة لمواجهة التحديات والأزمات العالمية وفتح منافذ جديدة لدعم الاقتصاد الوطنى ، كثيرة ومتعددة ومنها ما تقوم به الدولة المصرية ممثلة فى الحكومة ومنها ما يقوم به القطاع الخاص بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة ومن هذه الإجراءات قرار منح الرخصة الذهبية للمستثمرين والمصنعين بما يساعدهم على تجاوز التحديات و الإجراءات الروتينية فى الإجراءات والتراخيص ، وتتيح لهم مزيد من الحوافز والضمانات ، بعد أن كانت مقصورة على مجموعة معينة من الصناعات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة.