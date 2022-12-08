شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الأربعاء 7-12-2022.. قريبا إعلان تفاصيل بئر نرجس -1X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأربعاء 7-12-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها ما أعلنه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بأن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن اكتشاف بئر غاز جديد أطلق عليه "نرجس -1 X" بالبحر المتوسط فى منطقة الامتياز الممنوحة لشركات شيفرون واينى الإيطالية وثروة المصرية، بالإضافة إلى أخبار أخرى نعرضها فيما يلى:

وزير البترول: الإعلان عن اكتشاف بئر غاز "نرجس -1 X " بالبحر المتوسط قريبا

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن اكتشاف بئر غاز جديد أطلق عليه "نرجس -1 X" بالبحر المتوسط فى منطقة الامتياز الممنوحة لشركات شيفرون واينى الإيطالية وثروة المصرية.

التمثيل التجارى: 70 % التصدير السنوى فى الحاصلات الزراعية لأفريقيا يتجه لدول عربية

قال الدكتور علي باشا، مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري، إن المجالس التصديرية اشتركت في اعداد دراسة حول زيادة فرص التصدير للسوق الأفريقي، وتبلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية لأفريقيا 37 مليون دولار تمثل 2% فقد من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-12-2022 فى مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا إلي مستويات 1700 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مع استمرار موجة الاضطرابات في السوق وسط تغيرات لحظية في سعر المعدن بسبب المضاربة، وعادت الأسعار إلي الهبوط مرة أخرى إلي مستويات 1700 جنيها للعيار الرئيسي.

الحكومة توافق على طلب مستثمر خليجى شراء قطع أراض لأنشطة عقارية بمدينة السادات

وافق مجلس الوزراء على ما عرضه وزير الإسكان بشأن طلب أحد المستثمرين الخليجيين شراء قطع أراض لنشاط " استثماري –عمراني" متكامل بالحي المتميز بمدينة السادات، على أن يتم الشراء بالدولار من الخارج، وأن يتم الموافقة على الحالات المشابهة التى تسدد ثمن الأرض بالدولار من الخارج.

2.1 % زيادة فى أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى عام 2021 / 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي 2021 /2022.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 14.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 945.735 مليار جنيه.

أسعار النفط تسجل 79.54 دولار لبرنت و74.25دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 79.54 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 74.25 دولار، حيث واصلت الأسعار اليوم الأربعاء تراجعها.